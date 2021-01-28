Японська тенісистка цікавиться футбольною індустрією.

Японська тенісистка Наомі Осака вирішила інвестувати у футбол.

Про це Осака повідомила на своїй офіційній сторінці в Twitter.

Наомі стала акціонером американського жіночого футбольного клубу "Північна Кароліна Карідж".

"Жінки, які інвестували в мене, коли я росла, зробили мене тим, ким я є сьогодні, я не знаю, де б я була без них. Протягом усієї своєї кар'єри я завжди отримувала стільки любові від моїх колег-спортсменок, тому я з гордістю ділюся тим, що тепер я і сама є власницею "Карідж", - написала Осака.

Тепер в її обов'язки буде входити відповідальність за стратегічний розвиток клубу. "Північна Кароліна Карідж" виступає в елітному дивізіоні жіночої футбольної ліги США. З моменту свого заснування в 2017 році клуб двічі вигравав чемпіонат США (2018, 2019) і тричі – Кубок (2017, 2018, 2019).

Зауважимо, що Осака є триразовою переможницею турнірів "Великого шолому". В рейтингу WTA Осака зараз займає третю сходинку.

Читайте такожРейтинг WTA: Світоліна залишилася в топ-5, 18-річна Костюк встановила рекорд

Більше того, японська зіркова тенісистка є найвливовішою спортсменкою світу. Журнал Time оприлюднив топ-100 найвпливовіших людей світу. Осака зайняла дуже високу сходинку і серед всіх спортсменів її здобутки відзначили найбільше. Передусім, за те, що Наомі не залишалася осторонь соціальних проблем та озвучувала активну позицію щодо проблеми расизму та поліцейського свавілля.

Читайте також:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Будрін Артем