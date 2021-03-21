Боєць змішаних єдиноборств з Польщі Себастьян Пшібиш ефектно здолав хорвата Антуна Рачіча та виборов титул в суперлегкій вазі.
Поєдинок видався напруженим, а переможця визначали по записках рефері.
Під час самої кульмінації поєдинку поляк шокував публіку: він провів блискавичний трюк та почав криваво душити опонента. За 10 секунд до гонга Себастьян міцно тримав суперника за шию та позував на камеру. Схоже, він передавав вітання своїм знайомим.
Зауважимо, що це був матч-реванш. У 2018 році Рачіч одноголосним рішенням суддів переміг у Пшібиша. Тому тепер бійці поквиталися.
Przybysz ends the fight by talking shit and posing for the cameras while he has Racic's back. pic.twitter.com/l9xZUe7Yq5— Mike Shytte (@MikeLovesTacosX) March 20, 2021
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