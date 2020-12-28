Роджер Федерер продовжує відновлення після операцій на коліні.

Легендарний швейцарський тенісист Роджер Федерер не зіграє на Australian Open-2021.

Про це в Twitter повідомила прес-служба турніру в Мельбурні.

"Бажаємо тобі якнайшвидшого відновлення, Роджер. І чекаємо твого повернення на Australian Open в 2022 році", - зазначили організатори турніру.

Агент 39-річного Федерера Тоні Годсік повідомив, що швейцарець вирішив не форсувати повернення на корт після двох операцій на правому коліні.

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"За останні пару місяців Роджер домігся значних успіхів у відновленні коліна і фізпідготовці. Однак, проконсультувавшись зі своєю командою, він вирішив, що в довгостроковій перспективі найкращий для нього варіант - повернутися до змагань після Australian Open", - повідомив Годсік, якого цитує AP.

Відзначимо, що в попередній раз Федерер не брав участі у Відкритому чемпіонаті Австралії ще в 1998 році, коли був юніором. У 1999 році він грав у кваліфікації, а з 2000-го щороку виступав в основній сітці.

Australian Open-2021 пройде з 8 по 21 лютого в Мельбурні.

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Автор: Антон Дудар