Український тенісист Сергій Стаховський (№201 ATP) виграв перший матч після завершення самоізоляції.
На турнірі ATP 250 в Мельбурні ("Great Ocean Road Open") 35-річний українець здобув вольову перемогу в поєдинку першого кола проти росіянина Романа Сафіулліна (№182 ATP).
Great Ocean Road Open. 1/32
Сергій Стаховський (Україна) - Роман Сафіуллін (Росія) - 6:7(5), 6:4, 6:3
У наступному раунді Стаховський зіграє проти шостого сіяного Райлі Опелки з США (№40 ATP).
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Відзначимо, що для Сергія це перша за 20 місяців перемога в основній сітці турніру ATP.
Нагадаємо, що Стаховський буде представляти Україну на Australian Open-2021.
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