Сергій всі свої 4 матчі в 2021 році виграв.

Український тенісист Сергій Стаховський (№201 ATP) виграв перший матч після завершення самоізоляції.

На турнірі ATP 250 в Мельбурні ("Great Ocean Road Open") 35-річний українець здобув вольову перемогу в поєдинку першого кола проти росіянина Романа Сафіулліна (№182 ATP).

Great Ocean Road Open. 1/32

Сергій Стаховський (Україна) - Роман Сафіуллін (Росія) - 6:7(5), 6:4, 6:3

У наступному раунді Стаховський зіграє проти шостого сіяного Райлі Опелки з США (№40 ATP).

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Відзначимо, що для Сергія це перша за 20 місяців перемога в основній сітці турніру ATP.

Нагадаємо, що Стаховський буде представляти Україну на Australian Open-2021.

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Автор: Будрін Артем