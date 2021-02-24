Легендарний американський гольфіст Тайгер Вудс потрапив в автомобільну аварію в Лос-Анджелесі.
Як повідомляє GolfDigest, в ДТП потрапив тільки автомобіль Вудса, який вилетів з дороги і перекинувся.
Читайте такожДворазового чемпіона "Формули-1" Фернандо Алонсо збила машинаЩоб звільнити спортсмена, рятувальникам довелося розрізати автомобіль. Вудс був у свідомості. Він був пристебнутий ременем безпеки, що дозволило йому уникнути більш серйозних наслідків аварії.
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45-річний Вудс був доставлений в госпіталь з множинними травмами ніг. Зокрема, він отримав "осколкові відкриті переломи" верхньої і нижньої частини великогомілкової і малогомілкової кісток правої ноги, а також пошкодження кісток гомілковостопного суглоба і травму м'язів і м'яких тканин ноги.
Зараз він знаходиться у свідомості і відновлюється після перенесеної операції.
Ariel View of the Tiger Woods car accident site. Latest update is he is in surgery due to multiple leg injuries.— Nick Hayden (@SportsBizNick) February 23, 2021
Stay tuned for more updates. Praying for a speedy recovery. #tigerwoods
pic.twitter.com/8aaiNivZ21
Тайгер Вудс: чим він відомий
- Тайгер Вудс - найвідоміший гольфіст світу. Він є 15-разовим переможцем турнірів серії "Мейджор" (друге місце в історії).
- Всього за кар'єру Вудс виграв 80 турнірів PGA туру і 40 турнірів Європейського туру. Він був першою ключкою планети протягом рекордних 623 тижнів.
- Вудс став першим спортсменом-мільярдером, при цьому більшу частину грошей він заробив на рекламі.
- З різних причин Вудс кілька разів переривав свої виступи. На даний момент він займає 50-у позицію в рейтингу найкращих гольфістів світу.
- У 2009 році Вудс вже потрапляв в автомобільну аварію, а в 2017-му був затриманий поліцією в неосудному стані через надмірне вживання ліків. Пізніше він пройшов лікування в реабілітаційній клініці.
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