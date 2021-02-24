Гольфіст Тайгер Вудс вже переніс операцію.

Легендарний американський гольфіст Тайгер Вудс потрапив в автомобільну аварію в Лос-Анджелесі.

Як повідомляє GolfDigest, в ДТП потрапив тільки автомобіль Вудса, який вилетів з дороги і перекинувся.

Читайте такожДворазового чемпіона "Формули-1" Фернандо Алонсо збила машинаЩоб звільнити спортсмена, рятувальникам довелося розрізати автомобіль. Вудс був у свідомості. Він був пристебнутий ременем безпеки, що дозволило йому уникнути більш серйозних наслідків аварії.

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45-річний Вудс був доставлений в госпіталь з множинними травмами ніг. Зокрема, він отримав "осколкові відкриті переломи" верхньої і нижньої частини великогомілкової і малогомілкової кісток правої ноги, а також пошкодження кісток гомілковостопного суглоба і травму м'язів і м'яких тканин ноги.

Зараз він знаходиться у свідомості і відновлюється після перенесеної операції.

Ariel View of the Tiger Woods car accident site. Latest update is he is in surgery due to multiple leg injuries.



Stay tuned for more updates. Praying for a speedy recovery. #tigerwoods



pic.twitter.com/8aaiNivZ21 — Nick Hayden (@SportsBizNick) February 23, 2021

Тайгер Вудс: чим він відомий

Тайгер Вудс - найвідоміший гольфіст світу. Він є 15-разовим переможцем турнірів серії "Мейджор" (друге місце в історії).

Всього за кар'єру Вудс виграв 80 турнірів PGA туру і 40 турнірів Європейського туру. Він був першою ключкою планети протягом рекордних 623 тижнів.

Вудс став першим спортсменом-мільярдером, при цьому більшу частину грошей він заробив на рекламі.

З різних причин Вудс кілька разів переривав свої виступи. На даний момент він займає 50-у позицію в рейтингу найкращих гольфістів світу.

У 2009 році Вудс вже потрапляв в автомобільну аварію, а в 2017-му був затриманий поліцією в неосудному стані через надмірне вживання ліків. Пізніше він пройшов лікування в реабілітаційній клініці.

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Автор: Антон Дудар