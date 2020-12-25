Алісон ван Ейтванк і Греетьє Міннен зустрічаються з 2018 року.

Бельгійські тенісистки Алісон ван Ейтванк і Греетьє Міннен повідомили своїм підписникам в мережі про те, що заручені.

Обидві тенісистки опублікували спільні фото з обручками.

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"Вона сказала "так", - написала Міннен на своїй сторінці в Instagram.

Ван Ейтванк також опублікувала фото з коханою, підписавши їх: "Заручені. З Різдвом!".

Про стосунки двох тенісисток вперше стало відомо навесні 2018 року.

На сьогоднішній день ван Ейтванк і Міннен входять до четвірки найсильніших бельгійських тенісисток. У рейтингу WTA Алісон займає 63-е місце (найкращий результат - 37 місце), а Міннен - 110-е (найкращий результат - 103).

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Автор: Антон Дудар