"Вашингтон Візардс", за який виступає Олексій Лень, здобули феноменальну перемогу в матчі регулярного чемпіонату.

Фантастичним чином завершився матч регулярного чемпіонату НБА між "Вашингтон Візардс" і "Бруклін Нетс".

За 12 секунд до кінця матчу "Візардс" програвали з різницею в 5 очок, але зуміли вирвати перемогу. За 8 секунд до сирени Бредлі Біл закинув триочковий, тут же "Вашингтон" зумів перехопити м'яч, і Рассел Вестрбук також був точний з-за дуги. Таким чином, "Візардс" вийшли вперед з рахунком 147:146.

У "Брукліна" залишалося ще 4 секунди на атаку, але Тімоті Луваво-Кабарро промахнувся з-під кільця. Слідом "Нетс" сфолили, і Біл приніс "Вашингтону" ще два очки, реалізувавши штрафні - 149:146.

THE ENDING OF NETS-WIZARDS WAS WILD. pic.twitter.com/yL6jVRLIfw — Bleacher Report (@BleacherReport) February 1, 2021

Українець Олексій Лень у складі "Вашингтона" провів на майданчику 4 хвилини, зумівши набрати 2 очки.

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Автор: Антон Дудар