Запорізький клуб дав бій супернику, але все ж програв.

Чемпіон України "Мотор" у рамках 12-го туру Ліги чемпіонів на виїзді грав з угорським "Веспремом".

Запорожці на рівних билися з фаворитом матчу в першій половині гри, вона завершилася внічию - 17:17. У другому таймі "Мотор" навіть виходив вперед, але ближче до фінального свистка господарі почали нарощувати свою перевагу і довели гру до перемоги.

Читайте такожУкраїнський Мотор програв чинному переможцю гандбольної Ліги чемпіонів"Мотор" у підсумку поступився з рахунком 30:34.

Ця поразка стала для українського клубу другою поспіль у турнірі.

"Мотор" в Лізі чемпіонів: що потрібно знати

"Мотор" увосьме у своїй історії виступає в Лізі чемпіонів ЄГФ. Цього разу запорізький клуб потрапив до турніру за спеціальним запрошенням.

В 11 іграх запорізький клуб здобув шість перемог при п'яти поразках.

У групі В "Мотор" з 12 очками займає третє місце з восьми команд, відстаючи від "Веспрема" на 5 очок. У наступний етап з групи вийдуть шість найкращих команд.

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Автор: Антон Дудар