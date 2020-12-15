Українська бігунка Вікторія Хапіліна дискваліфікована на чотири роки за порушення антидопінгових правил.
Про це повідомляє офіційний сайт незалежної організації по боротьбі з допінгом в легкій атлетиці Athletics Integrity Unit.
Відзначається, що в аналізі сечі спортсменки, який був узятий після її перемоги на Софійському марафоні в Болгарії у жовтні цього року, були виявлені сліди використання забороненої речовини еритропоетину (ЕПО).
Термін дискваліфікації 28-річної Хапіліної буде відраховуватися з 11 жовтня 2020 року. Українка не зможе брати участь у змаганнях протягом чотирьох років.
Відзначимо, що на Софійському марафоні Хапіліна встановила рекорд змагань і показала найкращий особистий результат - 2.27.57.
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