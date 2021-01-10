Болгарські біатлоністи / biathlon.bg
Збірна Болгарії з біатлону була в повному складі відправлена на карантин в Оберхофі, де проходить п'ятий етап Кубка світу, через спалах коронавірусу в команді.
Про це повідомив офіційний Twitter IBU.
У команді було виявлено шість випадків зараження COVID-19.
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Остаточне рішення з даного питання прийматиме місцева влада.
Крім того, по одному хворому виявлено в збірних Чехії та Японії.
Всі люди, які контактували з зараженими, також ізольовані.
Кубок світу з біатлону: п'ятий етап
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