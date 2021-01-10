У збірній Болгарії стався спалах коронавірусу.

Збірна Болгарії з біатлону була в повному складі відправлена на карантин в Оберхофі, де проходить п'ятий етап Кубка світу, через спалах коронавірусу в команді.

Про це повідомив офіційний Twitter IBU.

У команді було виявлено шість випадків зараження COVID-19.

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Остаточне рішення з даного питання прийматиме місцева влада.

Крім того, по одному хворому виявлено в збірних Чехії та Японії.

Всі люди, які контактували з зараженими, також ізольовані.

Кубок світу з біатлону: п'ятий етап

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Автор: Антон Дудар