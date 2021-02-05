Бразилійка похизувалася яскравими світлинами.

Зірка світового волейболу Жаклін Карвальйо неабияк здивувала своїх підписників у соціальних мережах.

Карвальйо показала свою чарівну фігуру в купальнику.

Жаклін впізнавана не лише у себе в Бразилії, а й далеко за її межами. Кількість фолловерів в Instagram у дівчини сягнула 1 мільйона осіб.

Раніше спортсменка теж демонструвала своє струнке тіло та вправно позувала на камеру.

Жаклін Карвальйо: головні здобутки

Жаклін вигравала двічі Олімпіаду в складі збірної Бразилії у Пекіні (2008 рік) та Лондоні (2012 рік).

Також вона двічі вигравала срібні медалі чемпіонату світу - у 2006 та 2010 роках.

Карвальйо є срібною призеркою Кубку світу 2007 року.

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Автор: Будрін Артем