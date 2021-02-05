фото volleyball.world
Зірка світового волейболу Жаклін Карвальйо неабияк здивувала своїх підписників у соціальних мережах.
Карвальйо показала свою чарівну фігуру в купальнику.
Жаклін впізнавана не лише у себе в Бразилії, а й далеко за її межами. Кількість фолловерів в Instagram у дівчини сягнула 1 мільйона осіб.
фото іnstagram.jaqueline
фото іnstagram.jaqueline
Раніше спортсменка теж демонструвала своє струнке тіло та вправно позувала на камеру.
фото іnstagram.jaqueline
фото іnstagram.jaqueline
фото іnstagram.jaqueline
фото іnstagram.jaqueline
фото іnstagram.jaqueline
фото іnstagram.jaqueline
фото іnstagram.jaqueline
фото іnstagram.jaqueline
фото іnstagram.jaqueline
фото іnstagram.jaqueline
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Жаклін Карвальйо: головні здобутки
- Жаклін вигравала двічі Олімпіаду в складі збірної Бразилії у Пекіні (2008 рік) та Лондоні (2012 рік).
- Також вона двічі вигравала срібні медалі чемпіонату світу - у 2006 та 2010 роках.
- Карвальйо є срібною призеркою Кубку світу 2007 року.
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