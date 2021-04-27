Матч проходить у Варшаві / скріншот

Організатор матчу за звання чемпіонки світу з стокліткових шашок зняв табличку і прапор Росії зі столу, за яким сиділа росіянка.

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Матч проходить у Варшаві з 23 квітня по 3 травня.

У ньому брали участь росіянка Тамара Тансиккужина і полячка Наталія Садовська. 

Під час гри організаторам повідомили, що рішенням Спортивного арбітражного суду представникам РФ на великих міжнародних змаганнях забороняється виступати під прапором своєї країни через грубі порушення нею антидопінгових правил.

Після цього один з організаторів прибрав зі столу Тансиккужиної табличку і російський прапор.

У РФ подію назвали "неприкритим актом агресії" і закликали Федерацію шашок Росії втрутитися. 

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Автор: Людмила Жерновська