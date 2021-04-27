Спортсменку здивував вчинок організатора.

Організатор матчу за звання чемпіонки світу з стокліткових шашок зняв табличку і прапор Росії зі столу, за яким сиділа росіянка.

Читайте такожУкраїнська тенісистка обіграла росіянку на турнірі в Мадриді (відео)Про це пише ТСН.

Матч проходить у Варшаві з 23 квітня по 3 травня.

У ньому брали участь росіянка Тамара Тансиккужина і полячка Наталія Садовська.

Під час гри організаторам повідомили, що рішенням Спортивного арбітражного суду представникам РФ на великих міжнародних змаганнях забороняється виступати під прапором своєї країни через грубі порушення нею антидопінгових правил.

Після цього один з організаторів прибрав зі столу Тансиккужиної табличку і російський прапор.

У РФ подію назвали "неприкритим актом агресії" і закликали Федерацію шашок Росії втрутитися.

Відсторонення Росії від міжнародних турнірів: головне

Спортивний арбітражний суд Лозанни рішенням від 17 грудня 2020 року на два роки відсторонив Росію від участі в міжнародних змаганнях, включаючи Олімпіади і ЧС, у зв'язку з підміною допінг-проб Московської антидопінгової лабораторії.

Спочатку 9 грудня 2019 року WADA відсторонило Росію на чотири роки, але CAS, зберігши відсторонення в силі, скоротив термін дискваліфікації.

Президент WADA прокоментував відсторонення Росії, заявивши, що "вони продовжили шлях обману".

Відсторонення не торкнеться Євро-2020, але на Олімпійських іграх і чемпіонатах світу російські спортсмени вибірково зможуть брати участь тільки під нейтральним прапором

У січні 2020 року Московська антидопінгова лабораторія була позбавлена ліцензії.

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Автор: Людмила Жерновська