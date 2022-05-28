Функція поки що проходить тестування.

Техногігант Google тестує функцію моніторингу хропіння та кашлю для своїх смартфонів Google Pixel та годинників Pixel Watch. Її мета – забезпечити більш глибоке розуміння якості сну своїх користувачів.

Про це повідомляє портал 9to5google.

Експерти ресурсу виявили в застосунку Google Health Studies рядки коду, в якому говориться, що для участі в дослідженні користувач повинен бути штатним співробітником Google та мати телефон на андроїді. Що потішно, брати участь в ньому можна лише тим, хто спить без присутності поруч співробітника будь-якої компанії-конкурента.

Це працює наступним чином: програма моніторингу кашлю та хропіння використовуватиме мікрофон пристрою для запису всіх звуків під час сну. Повідомляється, що при цьому вся інформація буде зберігатися локально і нікуди передаватися для обробки не буде.

Коли опція стане доступна для звичайних користувачів – поки неясно.

Раніше УНІАН розповідав про простий спосіб виміряти пульс та частоту вдиху за допомогою смартфона. Ніяких спеціальних приладів при цьому не потрібно: використовується тільки камера.

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