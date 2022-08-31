Що цікаво, в промо-матеріалах його використовують як монітор, але компанія каже, що це телевізор.

Компанія LG в рамках техновиставки IFA 2022, що проходить прямо зараз, показала ще один цікавий продукт: 42-дюймовий гнучкий телевізор OLED Flex, в якому можна міняти кривизну екрана – вручну або з пульта.

Що цікаво, в промо-матеріалах його використовують як монітор, але компанія каже, що це телевізор, пише The Verge.

В LG розповіли, що користувачі можуть швидко перевести дисплей з повністю плоского стану в зігнуте з радіусом 900R за допомогою спеціальної кнопки на пульті телевізора. Також задати кривизну можна вручну з кроком в 5% на 20 різних рівнях.

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Саму картинку можна виводити в дозволі до 4K з частотою 120 Гц і відгуком 0.1 мс. Телевізор підтримує VRR, ALLM, Nvidia G-SYNC і AMD FreeSync Premium. Є й "фішки" для геймерів, зокрема можливість відрегулювати розмір зображення відповідно до своїх уподобань або жанром гри.

Вартість новинки поки не повідомляється, як і релізне вікно. Більше подробиць розкажуть в ході виставки.

Нагадаємо, раніше в цьому році LG запустила продажі незвичайного "квадратного" монітора зі співвідношенням сторін 16:18. Виробник називає модель "абсолютно новим форматом на ринку моніторів".

Також УНІАН повідомляв, що в лінійці моніторів Redmi Display від Xiaomi з'явилася нова 22-дюймова модель – з роздільною здатністю FullHD, яскравістю 300 ніт і цінників дешевше $ 75.

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