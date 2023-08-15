Раніше було відомо, що Ілон Маск домовився з італійською владою про місце запланованого бою з Марком Цукербергом.

Засновник корпорації Meta Марк Цукерберг заявив, що Ілон Маск "несерйозно" ставиться до ідеї провести між ними бій, тому він шукатиме іншого опонента. Про це він написав у Threads.

"Думаю, ми всі можемо погодитися, що Ілон несерйозний, і настав час рухатися далі. Я запропонував реальну дату. Дейна Вайт (чинний президент UFC - УНІАН) запропонував зробити це законним змаганням для благодійності. Ілон не підтверджує дату, потім каже, що йому потрібна операція, а тепер просить провести тренування на моєму задньому дворі", - зазначив він.

За словами Цукерберга, якщо Маск коли-небудь серйозно поставиться до справжньої дати та офіційної події, він знає, як зв'язатися з Марком.

Відео дня

"В іншому випадку час рухатися далі. Я збираюся зосередитися на змаганнях з людьми, які серйозно ставляться до спорту", - додав засновник Meta.

Ілон Маск своєю чергою відреагував на цей пост у соцмережі X (в минулому Twitter), назвавши Цукерберга "курчам".

"Цук - це курча", - написав Маск.

При цьому він пише, що нібито від поєдинку відступився саме Марк Цукерберг.

"Я буду стукати йому в двері і вимагати битися", - написав Ілон Маск на платформі Х.

"Стук, стук ... виклик прийнято ... відчини двері", - додав він.

Маск та Цукерберг не поділили між собою соцмережу Threads

Як повідомляв УНІАН, в липні засновник корпорації Meta Марк Цукерберг запустив нову соцмережу Threads, яка за ідеєю мала стати прямим конкурентом для Twitter, який торік був придбаний Ілоном Маском.

Це спровокувало Маска почати кепкувати з бізнес-стратегії Марка Цукерберга: в публічній переписці з одним зі своїх підписників він жартома написав, що готовий "до бійки в клітці" з Цукербергом. Останній долучився до цієї бесіди і написав: "Надішліть мені місце розташування", маючи на увазі місце для бою.

11 серпня стало відомо, що Ілон Маск домовився з італійською владою про місце запланованого бою з Марком Цукербергом. За його словами, Маск спілкувався з прем’єр-міністром Італії та міністром культури. Вони домовилися про "епічне місце". Маск ще окремим повідомленням написав слово "Гладіатор" та підтвердив чутки, що місцем для бою стануть руїни давноримського Колізею. Він також відмітив, що поєдинок транслюватимуть у прямому ефірі соцмережі, що належать бійцям – X (колишній Твіттер), Facebook та Instagram.

Вас також можуть зацікавити новини: