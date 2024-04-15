Апарат оснащується 120-герцовим OLED-екраном, а процесора MediaTek вистачить для комфортного геймінгу на середніх налаштуваннях графіки.

Бренд Realme показав перший смартфон у новій P-серії - realme P1. Поки він представлений тільки в Індії, але коли з'явиться на глобальному ринку, напевно стане бестселером. Портал GSMArena розповів, чим виділяється новинка.

Якщо дивитися тільки на ціну, то це смартфон бюджетного класу, але начинка у нього як у середньобюджетних девайсів. Наприклад, 120-герцовий OLED-дисплей з роздільною здатністю FHD+ і яскравістю 120 ніт. Працює апарат на чипі Dimensity 7050, якого вистачить для комфортного геймінгу на середніх налаштуваннях графіки.

Смартфон отримав основну камеру на 50 Мп (Samsung JN1), макро датчик на 2 Мп і 16-Мп фронтальну камеру. З інших особливостей: батарея на 5000 мАг зі швидкою зарядкою 45 Вт, до 8 ГБ ОЗП і 256 ГБ пам'яті, скляна задня панель, водозахист IP54, подвійні стереодинаміки і аудіороз'єм 3,5 мм,

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Також realme P1 оснащений "міні-капсулою" - це аналог яблучної функції Dynamic Island, яка перетворює виріз під фронталку на інформативне вікно. Ще виробник обіцяє два великих оновлення OC і три роки підтримки патчами безпеки.

Як ми і згадали на самому початку, смартфон поки представлений лише в Індії. Там за молодшу модифікацію з 8/128 ГБ просять $180 доларів (6700 грн), а старшу з 8/256 ГБ можна купити за $200 (8000 грн). Як показує практика, більшість смартфонів китайських брендів, що випускаються в Індії, пізніше приїжджає в Україну.

Раніше цього місяця Realme представила смартфон з найяскравішим екраном у світі і дуже доступним цінником. Крім рекордної яскравості, термін служби такого дисплея більш ніж у 2 рази перевищує аналогічний показник у конкурентів.

Ще одна цікава новинка квітня: "середнячок" Oppo з максимальним водозахистом IP69 – такого немає навіть у Galaxy S24 Ultra і iPhone 15 Pro. Гаджет не боїться бризок і струменів води високої температури, і загалом призначений для роботи в надзвичайно суворих умовах.

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