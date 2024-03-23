Тепер, щоб розгледіти найдрібніші деталі на картинці, більше не потрібно відкривати її в новій вкладці.

Розробники Microsoft знайшли ще одне застосування штучному інтелекту у своєму браузері Edge. Тепер, щоб розгледіти найдрібніші деталі на картинці, більше не потрібно відкривати її в новій вкладці.

Функція називається Magnify Image ("Збільшити зображення"). Вона дає змогу збільшити будь-яку картинку через контекстне меню правої кнопки миші, навіть якщо сам сайт не передбачає такої можливості, пише Lifehacker.

Щоб збільшити зображення, також можна навести курсор на зображення і двічі натиснути на клавіатурі кнопку "Ctrl". Вона відкриється поверх сторінки, а натискання лівою кнопкою миші буде ще сильніше наближати ту область, на яку спрямований курсор.

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Щоб нововведення запрацювало у вас, оновіть свій браузер Edge до останньої версії. В інших браузерах аналогічну функцію можна реалізувати тільки за допомогою розширень, наприклад, In Zoom для Chrome.

Зазначимо, що останнім часом Microsoft активно впроваджує штучний інтелект в усі свої продукти. Наприклад, у Paint завдяки ШІ можна прибрати небажані об'єкти з фото в декілька кліків, а "Ножиці" навчилися розпізнавати текстову інформацію з будь-якого зображення, яку потім можна скопіювати.

А раніше цього місяця Microsoft додала в безкоштовну версію ШІ-чат-бота Copilot підтримку GPT-4 Turbo – на сьогодні це найбільш просунута велика мовна модель. Безкоштовна версія конкуруючого ChatGPT все ще заснована на GPT-3.5.

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