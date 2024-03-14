Водночас поточна безкоштовна версія конкурентного ChatGPT досі заснована на GPT-3.5.

Головний конкурент ChatGPT, інтелектуальний чат-бот Microsoft Copilot, отримав велике оновлення. Тепер він використовує найпросунутішу велику мовну модель OpenAI, GPT-4 Turbo, і в безкоштовній версії.

На сайті Microsoft зазначено, що користувачі безкоштовної версії Copilot можуть користуватися GPT-4 Turbo тільки в періоди відсутності навантаження на систему. У підписників Copilot Pro (20 доларів на місяць) залишається пріоритетний доступ навіть під час підвищеного навантаження.

OpenAI вперше представила GPT-4 Turbo минулого року. Нова версія знає більше актуальної інформації і краще "запам'ятовує" попередні запити користувача. Ще одна перевага – збільшений розмір контексту з 3 тисяч слів до більш ніж 300 сторінок тексту.

Показово, що головний конкурент в особі ChatGPT використовує мовну модель GPT-4, при цьому вона доступна тільки в рамках платної підписки. Тоді як поточна безкоштовна версія ChatGPT, як і раніше, заснована на GPT-3.5.

У травні 2023 року Microsoft оголосила про запуск Copilot для своїх сервісів. ШІ-помічник доступний онлайн, а також вбудований у Windows 11, пошукову систему Bing, Microsoft 365 і браузер Edge. На початку 2024-го виробник запустив Copilot Pro, розширену версію асистента, за додаткову плату в розмірі 20 доларів на місяць.

Очікується, що найближчими роками на ринку почнуть з'являтися новий тип гаджетів, в основі яких лежать ШІ-технології. До них належать міні-проектор Humane AI Pin і міні-смартфон Rabbit R1.

А колись популярний бренд Meizu нещодавно оголосив про припинення випуску традиційних смартфонів. Замість цього Meizu повністю перейде на ШІ. У компанії вважають, що нинішня індустрія телефонів перебуває в стагнації і споживачам потрібно дати щось нове.

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