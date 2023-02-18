Через місяць деякі користувачі можуть втратити доступ до свого акаунту через цю зміну.

Twitter почне стягувати з користувачів кошти за текстові повідомлення, потрібні для більш безпечного входу в обліковий запис.

У п’ятницю в компанії заявили, що використовувати текстові повідомлення як метод двофакторної автентифікації (2FA) для захисту своїх облікових записів зможуть тільки власники платної підписки. Правило почне діяти з 20 березня.

Такий метод входу є більш безпечним, оскільки для того, аби увійти в обліковий запис, потрібен іще один метод аутентифікації, не самий лише пароль. Наразі Twitter дозволяє використовувати метод 2FA із текстовими повідомленнями, спеціальними програмами аутентифікації та ключами безпеки.

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"Двофакторна аутентифікація все ще не потрібна для входу в Twitter, хоча ми наполегливо рекомендуємо користувачам увімкнути її. Ця зміна лише обмежує методи 2FA, доступні для облікових записів, які не підписані на Twitter Blue", – йдеться в повідомленні.

Користувачі соцмережі з України, які налаштували 2FA за допомогою повідомлень, вже почали отримувати попередження про необхідність відключити її, аби не втратити доступ до акаунту. Після набуття нововведенням чинності можливість входу за спеціальними програмами аутентифікації та ключами безпеки залишиться для тих, хто не має підписки на соцмережу.

Зауважимо, що Twitter перестав приймати абонентів українських мобільних операторів ще торік. Соцмережа Маска закрила можливість верифікувати обліковий запис з України та обмежила створення нових – більше немає можливості при створенні акаунта вказати "+380" номер.

Підписка на Twitter

Наприкінці 2021 року в США Twitter запустив підписку Blue, яка надає особливі функції, які не доступні іншим користувачам, як редагування дописів. Початкова вартість була $3 на місяць, в липні 2022 року її підвищили до $5.

В жовтні 2022 року мільярдер Ілон Маск придбав Twitter, що призвело до масових звільнень і суперечливих нововведень. Зокрема, у середині листопада Маск, запустив оновлену підписку Twitter Blue, яка надає право отримувати "синю галочку", яка раніше була свідченням того, що акаунт було перевірено і власника ідентифіковано. Після цього в соцмережі почали масово з'являтися фейкові акаунти, що призвело до відмови від нововведення.

В грудні Twitter Inc повідомила про перезапуск Twitter Blue. Ціну знову було підвищено – до 8 доларів на місяць. Така ціна діє під час використання через браузер, через Android та інші платформи. Водночас під час використання через Apple iOS ціна зростає до 11 доларів. Для користувачів з України підписка поки недоступна.

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