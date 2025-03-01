Компанія вже виправила помилку в алгоритмах.

Нещодавно користувачі Instagram почали скаржитися, що їхня стрічка перетворилася на хаотичну добірку шокуючого контенту.

На Reddit юзери діляться, що їм регулярно трапляються відео з убивствами, стратами, кривавими аваріями, нападами тварин і навіть порно. Серед найжахливіших роликів: людина, яку знесло слоном, розстріли, подвійне вбивство на АЗС, нещасний випадок на атракціоні і навіть кадри з обезголовленням.

Meta дала коментар The Guardian, де визнала проблему і вибачилася: "Ми виправили помилку, через яку деяким користувачам показували контент, який не повинен був рекомендуватися". Представники компанії також заявили, що це жодним чином не пов'язано з нещодавнім рішенням прибрати фактчекінг із Facebook та Instagram.

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Причиною події став збій в алгоритмах рекомендацій Reels, який дав змогу обійти модерацію і вивести заборонені матеріали в топ.

Згідно з офіційною політикою Meta, зображення насильства і навіть смерті допускаються, але повинні супроводжуватися попередженням і віковим обмеженням 18+.

Раніше ми розповідали, що скоро Дуров розкриє "важливі дані" всіх користувачів Telegram.

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