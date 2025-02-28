Очікується, що відповідне оновлення вийде вже найближчими тижнями.

Команда Telegram випустила свіжу бета-версію додатка на Android (вона має номер 11.8), у якій тепер відображається додаткова інформація про користувача, який почав із вами діалог. Серед перших про це повідомив Telegram Info.

Серед даних, що розкриваються:

чи є співрозмовник у ваших контактах;

країна, яка видала номер телефону;

місяць і рік реєстрації акаунта;

кількість і список спільних групи;

чи є акаунт реально верифікованим.

Про плани зробити щось подібне Павло Дуров писав ще в липні 2024 року. Також він говорив, що згідно з новими правилами, Telegram розкриватиме IP-адреси та номери телефонів користувачів за запитом влади.

Відео дня

Очікується, що апдейт вийде вже найближчими тижнями. Завантажити Telegram Beta 11.8 для Android можна з каналу tgfiles.

Днями користувачі бета-версії Telegram почали тестувати функцію платних коментарів. З її впровадженням користувачі та адміністратори каналів зможуть регулювати кількість зірок, необхідних для надсилання повідомлень.

З останнім оновленням Telegram став ще ближчим до YouTube – так, під час завантаження відео з'явилася можливість встановити певний кадр до прев'ю ролика. До того ж можна додати у відео текст, стікери та інші елементи.

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