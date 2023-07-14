За допомогою цих програм російські силовики можуть отримати доступ до геолокації та файлів.

Російські силовики таємно встановлюють шпигунське програмне забезпечення на смартфонах українців. Йдеться про пристрої осіб, які перетинають кордон з РФ.

Як повідомляє Центр національного спротиву, вищезгадане програмне забезпечення дозволяє віддалено керувати пристроєм. Також за допомогою цих програм російські силовики можуть отримати доступ до геолокації та файлів.

"Випадки встановлення були зафіксовані в тому числі й на смартфонах українців, які в’їжджали до РФ з країн Європейського Союзу", – наголосили в Центрі спротиву.

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Діяльність російських шпигунів та хакерів

У червні 2023 року стало відомо, що Росія відродила шпигунський центр на Кубі, який російський диктатор Володимир Путін офіційно закрив ще в 2001 році. На острів перекидають представників ГРУ, що спеціалізуються на "прослуховуванні".

Раніше у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України повідомили, що на персональні дані українців полюють російські хакери. Наголошується, що фішинг залишається улюбленою тактикою росіян.

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