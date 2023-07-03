Прочитати самі повідомлення в месенджерах, що використовують технологію наскрізного шифрування, як і раніше неможливо.

У Росії ФСБ і поліція отримали можливість відстежувати листування росіян в зашифрованих месенджерах Telegram, Signal і WhatsAp.

Тепер спецслужби можуть дізнатися, хто, з ким, де і коли спілкується, стверджує газета The New York Times, яка отримала документи російських постачальників технологій для силовиків. Прочитати самі повідомлення в месенджерах, що використовують технологію наскрізного шифрування, як і раніше неможливо.

Найнебезпечнішою розробкою, пише NYT, стала програма NetBeholder. Її придумала "МФІ Софт" - дочірня компанія "Цитаделі", пов'язаної з Алішером Усмановим. Входять до її групи фірми "МФІ Софт", "Вас Експертс" і "Протей" раніше створювали інструменти прослуховування телефонних розмов, а зараз розробляють більш сучасні способи стеження для російських спецслужб.

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NetBeholder може визначити учасників листування, встановити час і місце відправки повідомлень, а також з'ясувати, чи містяться в діалозі прикріплені файли. Раніше таку інформацію могли надати тільки виробники додатків.

За допомогою NetBeholder можливо дізнатися, скількома телефонами користується людина, а також скласти карту, на якій будуть відображатися гаджети всіх людей, занесених цією людиною в контакти. Дані про телефони, які перебували в одному і тому ж місці в певний день, теж будуть доступні операторам програми.

Робота ФСБ в РФ - деталі

ФСБ Росії заявила про те, що нібито запобігла спробі замаху на російського гауляйтера Криму Сергія Аксьонова. Як пишуть російські ЗМІ з посиланням на спецслужбу, затримано громадянина Росії, 1988 року народження, "який був завербований співробітниками СБУ і пройшов на території України курс навчання розвідувально-підривної діяльності, в тому числі – навчання мінно-вибуховій справі".

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