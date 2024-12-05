Telegram оновився – у месенджері з'явилися нейромережі і не тільки

У розділі "Стікери" з'явилася "спеціально натренована" модель ШІ.

Месенджер Telegram отримав масштабне оновлення до версії 11.5. Апдейт додає декілька цікавих можливостей для творців контенту і розробників міні-додатків.

Наприклад, у Телеграмі з'явилися нейромережі – тепер можна знайти будь-яку наліпку, просто ввівши її опис. Пошук працює за всіма офіційними наборами Telegram десятками мов і підтримує складні запити з кількох слів.

З підпискою Telegram Premium новий покращений пошук також доступний у розділі емодзі.

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Ще додали колажі в історії (можна використовувати до шести фотографій або відео) і кнопку для перенесення картинки під текст у редакторі. Також в Telegram стали доступні партнерські програми для міні-додатків, які дають змогу каналам і користувачам заробляти "Зірки".

Оновлений Telegram 11.5 вже доступний для встановлення – щоб усі функції запрацювали, потрібно оновитися до актуальної версії Google Play або App Store. Попередній апдейт Telegram вийшов у середині листопада. Він, за словами розробників, став "найбільшим в історії міні-додатків".

Раніше повідомлялося, що в Telegram знову "викрадають" акаунти. Користувачам приходять фішингові посилання, замасковані під подарунок у вигляді преміум-версії Telegram.

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