З її впровадженням користувачі та адміністратори каналів зможуть регулювати кількість зірок, необхідних для надсилання повідомлень.

Користувачі виявили, що Telegram почав тестувати функцію платних коментарів у групах. Згадку нової опції знайшли на тестовому сервері месенджера.

Імовірно, вмикати платний доступ зможуть адміністратори каналів або груп, яким і піде дохід. Хоча, з чуток, платний доступ можуть зробити і для особистих бесід.

Подробиць про роботу функції і терміни релізу немає. Чи буде користувач платити за кожен коментар, чи оплачуватиме підписку – невідомо.

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Месенджер Telegram з'явився 2013 року. З найперших днів роботи його творець Павло Дуров стверджував, що месенджер буде безоплатним завжди, щоб не трапилося. Однак влітку 2022-го було запущено передплату Telegram Premium, яка мала покрити витрати на сервери застосунку. І відтоді кількість функцій, пов'язаних із монетизацією, почала стрімко зростати.

Зокрема у Telegram-каналах з'явилася можливість публікувати платні пости за аналогією з Patreon і OnlyFans. Такий контент прихований за "розмитою" анімацією, поруч – позначка, скільки потрібно заплатити, щоб побачити його.

Як писав УНІАН, після звільнення з-під арешту Павло Дуров визнав, що Telegram неідеальний і пообіцяв перевести модерацію платформи "зі сфери критики в сферу похвали". Зокрема, з Telegram зникла скандальна функція "Люди поруч". Також, згідно з новими правилами, месенджер розкриватиме дані користувачів за запитом влади.

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