Агресор своїми діями переслідує три ключові цілі.

Росія продовжить організовувати інформаційні атаки проти України та Європи, а також з орієнтацією на своє населення. Для цього будуть задіяні всі можливі ресурси — від державних ЗМІ до анонімних майданчиків. Ворожі ІПСО мають три ключові цілі.

Такими висновками поділилася група аналізу загроз в структурі Google (TAG) напередодні Мюнхенської конференції з безпеки. У звіті організації названо три цілі інформаційних атак: дискредитувати український уряд, підірвати допомогу нашій країні на міжнародній арені, активізувати підтримку війни всередині Росії.

Згідно з опублікованим документом TAG, зловмисники за підтримкиуряду РФ прагнули отримати суттєву перевагу в кіберпросторі за період війни. Однак атаки російських хакерів на Україну почалися ще за рік до повномасштабного вторгнення. У Google зазначили, що їх кількість у 2022-му зросла на 250% порівняно з 2020-м. За аналогічний період атаки на користувачів у країнах НАТО теж кратно збільшилися — одразу на 300%.

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За даними Google, сплески хакерської активності корелювалися з ключовими подіями на фронті. Сюди відносяться, наприклад, початок повномасштабного вторгнення і оголошення мобілізації. У 2022 році російські хакери атакували українців частіше, ніж громадян інших країн. Однак їх головною метою залишалися урядові та військові організації. Зловмисники прагнули порушити роботу об'єктів критичної інфраструктури, комунальних підприємств та ЗМІ. Частину атак допомогли віжбити фахівці Google.

Хакерські атаки Росії: остання інформація

Як заявив голова компанії з кібербезпеки Dragos Роберт М. Лі, в перші тижні повномасштабної війни в Україні російські хакери були близькі до того, щоб вивести з ладу "близько дюжини" енергетичних і газових об'єктів в США.

Сайти НАТО стали ціллю кібератаки 12 лютого. Деякі з них не працювали протягом короткого часу. В організації злому підозрювали російських хакерів з угруповання Killnet.

СБУ в кінці січня нейтралізували хакерську атаку на електронні системи житлової інфраструктури в одному з прикордонних регіонів України. Рашисти через Wi-Fi хотіли підключитися до камер відеоспостереження і отримати огляд території житлового комплексу та прилеглих об'єктів.

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