Дзвінки в Україні з мережі фіксованого зв’язку "Укртелекому", мобільних операторів "Київстар", "Vodafone Україна", lifecell – безкоштовні.

В Україні почала працювати "гаряча лінія" для оперативного збору запитів громадян з гуманітарних питань 1545.

Про це повідомляє Міністерство оборони України на сторінці у Facebook.

Прийматимуть звернення за наступними питаннями:

проблеми з водопостачанням, водовідведенням, опаленням;

пошкодження інфраструктури: газогонів, залізниці, комунальної інфраструктури;

евакуація та повернення громадян, які були змушені виїхати за кордон через вторгнення РФ в Україну;

потреби у продуктах харчування та товарах першої необхідності, питання продажу товарів за підвищеними цінами;

потреби у ліках;

потреби у пальному;

питання соціальних виплат, отримання пенсій;

проблемні питання з головами громад та іншими представниками місцевого самоврядування.

Урядова гаряча лінія працює цілодобово.

Дзвінки в Україні з мережі фіксованого зв’язку "Укртелекому", телефонів мобільних операторів "Київстар", "Vodafone Україна", lifecell для заявників – безкоштовні.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової "гарячої лінії" +38 044 284 19 15. Оплата – за тарифами відповідного оператора зв’язку.