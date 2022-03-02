В Україні почала працювати "гаряча лінія" для оперативного збору запитів громадян з гуманітарних питань 1545.
Про це повідомляє Міністерство оборони України на сторінці у Facebook.
Прийматимуть звернення за наступними питаннями:
- проблеми з водопостачанням, водовідведенням, опаленням;
- пошкодження інфраструктури: газогонів, залізниці, комунальної інфраструктури;
- евакуація та повернення громадян, які були змушені виїхати за кордон через вторгнення РФ в Україну;
- потреби у продуктах харчування та товарах першої необхідності, питання продажу товарів за підвищеними цінами;
- потреби у ліках;
- потреби у пальному;
- питання соціальних виплат, отримання пенсій;
- проблемні питання з головами громад та іншими представниками місцевого самоврядування.
Урядова гаряча лінія працює цілодобово.
Дзвінки в Україні з мережі фіксованого зв’язку "Укртелекому", телефонів мобільних операторів "Київстар", "Vodafone Україна", lifecell для заявників – безкоштовні.
Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової "гарячої лінії" +38 044 284 19 15. Оплата – за тарифами відповідного оператора зв’язку.