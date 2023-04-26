Ця функція вам навряд чи необхідна при кожному використанні телефону, зате її вимкнення дозволить продовжити час роботи на iPhone або будь-якому Android.

Часто так буває, що повністю заряджений смартфон розряджається вже до середини робочого дня. Багато хто скаржиться на слабкий акумулятор, проте не завжди це так. Користувачі залишають завжди увімкненим Bluetooth, GPS, та інші функції, які підвищують витрату енергії.

В одній з попередніх заміток ми розповідали про не найкориснішу функцію під назвою "Адаптивні повідомлення", яка постійно працює на фоні, тим самим сильно розряджаючи батарею. Ще одним неочевидним "пожирачем" батареї є "Автоматичний поворот екрана".

Ця функція вам навряд чи необхідна при кожному використанні телефону, тому від неї рекомендується або повністю відмовитися, або на час, коли рівень заряду батареї дуже низький.

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Як відключити автоповорот екрана на смартфоні

Вся річ у тому, що функція автоматичного повороту екрана використовує гіроскоп та інші датчики для визначення орієнтації пристрою і автоматичного повороту екрана у відповідне положення. Це може споживати значну кількість енергії, особливо якщо ви часто нею користуєтесь.

Таким чином перехід на ручний режим повороту екрана дозволить значно зменшити витрату заряду батареї.

Найпростіший спосіб відключити автоповорот – викликати шторку у верхній частині екрана. Там ви побачите відповідну кнопку, на яку і потрібно натиснути. Це актуально як для iPhone, так і Android-смартфонів.

Якщо з яких-небудь причин шторка не відкривається, йдемо в "Налаштування" і знаходимо розділ "Дисплей" або "Екран" і знімаємо галочку з "Автоповороту екрана". При необхідності ви можете використовувати пошуковий рядок, щоб знайти опцію.

Варто пам'ятати, що економія заряду батареї – це комплексний підхід. Щоб збільшити час роботи вашого пристрою від одного заряду, також рекомендується знизити яскравість екрана, увімкнути режим економії енергії і закрити програми, що працюють у фоновому режимі. Водночас є ряд важливих правил, які дозволять продовжити термін служби акумулятора вашого гаджета.

Також важливо дотримуватися правила, що заряджати смартфон потрібно на певному відсотку, уникаючи повної зарядки до 100%. Крім того, перед зарядкою рекомендується завжди знімати чохол.

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