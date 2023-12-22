На початку 2024 року Apple проведе міні-івент, де нагадає потенційним покупцям, що це за пристрій, а в продаж він надійде у лютому.

Apple цього літа показала окуляри змішаної реальності. Vision Pro – абсолютно новий гаджет компанії: в компанії вірять, що з часом гарнітура замінить і смартфон, і комп'ютер.

Наразі компанія щосили готується до релізу новинки і нарощує виробництво. Як повідомляє авторитетний портал Bloomberg, посилаючись на джерела в ланцюжках поставок Apple, гаджет надійде в продаж вже в лютому 2024 року.

Спочатку Apple Vision Pro буде запущений в США, а пізніше в 2024 році – і в інших країнах світу. Очікується, що на початку наступного року Apple проведе міні-івент, де нагадає потенційним покупцям, що це за пристрій і розповість додаткову інформацію про гарнітуру.

Bloomberg пише, що Apple чекає найскладніший запуск продукту за довгий час, що вимагає абсолютно нових стратегій продажів і обладнання. Гарнітура складається з індивідуальних компонентів – їх необхідно зібрати і упакувати в торговій точці. Крім того, якщо Vision Pro неправильно закріплений на голові користувача, пристрій не відображатиме вміст належним чином і може здатися занадто важким.

Можна з упевненістю говорити, що вихід Vision Pro – історична подія, але поки невідомо, чи змінить воно світ або залишиться гаджетом для ентузіастів (як Google Glasses). Нагадаємо, новий пристрій оцінили в 3499 доларів (130 тис. грн).

Раніше ЗМІ розповідали, що керівник Apple Тім Кук особисто наполягає на тому, щоб якнайшвидше випустити гарнітуру змішаної реальності, хоча команда розробників вважає, що краще почекати декілька років. Колишні співробітники Apple, які працювали над пристроєм, описали величезний тиск, пов'язаний з випуском Vision Pro.

Vision Pro відрізняється від того, що показали інші компанії змішаної реальності. У нього є прозора зона, через яку видно реальний світ. А управляється гарнітура виключно очима, голосом і жестами рук – ніяких геймпадов і іншого.

А тим часом Apple готується до першої в 2024 році презентації, на якій анонсують нові ноутбуки та планшети. За чутками, iPad Pro отримають наймасштабніший апгрейд за останні 5 років.

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