У найдешевшій категорії перше місце зайняв Redmi Note 12 Turbo, а в найдорожчій – Red Magic 8s Pro.

Слідом за "народним" і рейтингом найпотужніших Android-смартфонів, команда бенчмарка AnTuTu оновила список найкращих девайсів за співвідношенням ціни і продуктивності. Вони здатні запропонувати максимум функціонала за найменшу ціну.

Як зазначають експерти рейтингу, влітку 2023 ринок бюджетних і телефонів середнього рівня "захопили" моделі Xiaomi і його суббренду Redmi. Крім того, в липні в рейтингу більш ніж успішно дебютували новачки Nubia і RedMagic.

Серед моделей, які можна купити до 300 доларів, лідером став Redmi Note 12 Turbo. Відразу за ним йде OnePlus Ace Racing Edition. Замикає топ-3 Redmi Note 12T Pro.

У цінному сегменті до 450 доларів знову в лідерах смартфон від Xiaomi – це Redmi K60. На другому місці – Nubia Z50, а Xiaomi 12S замикає трійку.

Розділ до 600 доларів очолює IQOO Neo8 Pro на базі топового процесора Mediatek Dimensity 9200+. Щоправда, всього на 0,1 бала від нього відстав Redmi K60 Pro на Snapdragon 8 Gen 2. Третє ж місце зайняв новенький Nubia Z50S Pro.

У категорії 600 доларів і вище лідирують Red Magic 8s Pro, Oppo Find X6 і Vivo x90 Pro. Як зазначили в AnTuTu, пристрій Red Magic оснащений розігнаним процесором Snapdragon 8 Gen 2 і здатний задовольнити навіть найвибагливішого користувача.

Відео дня

Раніше цього місяця Xiaomi представила один з найдешевших смартфонів 2023 року. У новинки оптимальний процесор Snapdragon 4 Gen 2, екран на 6,79" і основний датчик на 50 Мп – і все це за ціною дешевше 5000 грн.

А якщо ви в очікуванні нового айфона, то раніше стало відомо, що презентація iPhone 15 відбудеться 13 вересня. Однак у продажу новинки з'являться тільки в жовтні.

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