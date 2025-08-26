Очікується, що головною новинкою вересневого івенту стане iPhone 17 Air з рекордно тонким корпусом.

Чутки підтвердилися: наступна велика презентація Аpple пройде рівно за два тижні – 9 вересня, о 20:00 за київським часом. Онлайн-івент отримав назву Awe Droping ("Щелепа відвисає"), тобто приголомшливий..

Під час заходу Apple має представити смартфони з лінійки iPhone 17, смарт-годинники Apple Watch Series 11 і Apple Watch Ultra 3, а також AirPods Pro 3-го покоління.

Очікується, що головною новинкою вересневого івенту стане iPhone 17 Air, який замінить собою не надто популярне сімейство Plus. Головною особливістю смартфона стане рекордно низька товщина – джерела говорять про цифру в 5,5 мм – такими тонкими айфони не були ніколи.

Зі свого боку iPhone 17 Pro/17 Pro Max вперше за шість років здивують новим дизайном. На відміну від уже звичного кутового блоку новий модуль буде розтягнутий на всю ширину задньої панелі. Розташування самих об'єктивів не зміниться, а ось спалах і LiDAR "поїдуть" на правий край.

Також у рамках осіннього заходу Apple оголосить дату випуску iOS 26, watchOS 26 та інших операційних системи.

Як УНІАН уже писав, у розробці в Apple знаходяться й інші продукти, які можуть бути анонсовані як у вересні, так і пізніше у 2025-му. Наприклад, AirTag 2, новий Apple TV 4K і M5 Apple Vision Pro.

