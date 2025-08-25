Ще більше функцій для здоров'я безпосередньо в навушниках.

Марк Гурман з Bloomberg продовжує ділитися інсайдами щодо прийдешніх новинок Apple. За його даними, компанія готується випустити нове покоління бездротових навушників AirPods Pro вже у вересні – разом із серією смартфонів iPhone 17.

Ключовою особливістю AirPods 3-го покоління стане можливість моніторингу серцевого ритму безпосередньо в навушниках, що є серйозною інновацією для аудіопристроїв цієї категорії.

Функція моніторингу серцевого ритму вже реалізована у випущених на початку року навушниках Powerbeats Pro 2, що належать Apple. Компанія заявляє, що коли обидва навушники вставлені у вуха і активована функція вимірювання пульсу, світлодіодні оптичні сенсори блимають більш ніж 100 разів на секунду, вимірюючи частоту серцевих скорочень через кровотік.

Відео дня

Крім моніторингу серцевого ритму, майбутні AirPods Pro оснастять чипсетом H3, який має забезпечити більше можливостей і поліпшену роботу всіх систем: від звуку до енергоспоживання.

Поточні AirPods Pro 2 були випущені у вересні 2022 року, а у вересні 2023 року їх було оновлено чохлом для зарядки USB-C і кількома іншими налаштуваннями.

За інформацією того ж Гурмана, Apple передумала випускати MacBook Pro з чипом M5 у 2025 році. Презентація оновлених ноутбуків тепер відбудеться на початку 2026-го.

Якщо нічого не зміниться, презентація нових iPhone відбудеться вже 9 вересня. За чутками, усі моделі iPhone 17 отримають нову 24-мегапіксельну селфі-камеру, а Plus-версію iPhone замінять новою супертонкою моделлю.

Вас також можуть зацікавити новини: