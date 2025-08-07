Наприклад, усі моделі отримають нову 24-мегапіксельну селфі-камеру, а Plus-версію iPhone замінять чимось крутішим.

Відразу декілька перевірених джерел розкрили дату анонсу флагманської лінійки iPhone 17. Презентація відбудеться 9 вересня. Разом із ними покажуть годинники Apple Watch Series 10 і, можливо, навушники AirPods Pro 3.

Попередні замовлення на нові смартфони Apple мають відкритися 12 вересня, а в продажу новинки з'являться, найімовірніше, 19 вересня, пише TechRadar.

Раніше з'явилася інформація про те, що сімейство iPhone 17 чекає кілька великих змін:

Відео дня

iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max вперше за шість років здивують новим дизайном блоку камер. Він тепер буде займати всю ширину задньої панелі, що додасть цим телефонам зовнішнього вигляду, більш схожого з Google Pixel 9. Раніше iPhone 17 Pro з новим дизайном показали на живому фото.

iPhone 17 Air замість iPhone 17 Plus. Це буде найтонший смартфон в історії компанії, завтовшки всього 5,5 мм, хоча і з компромісом у вигляді меншої батареї та одинарної камери.

Частота оновлення 120 Гц у всіх моделях. Це великий крок уперед для стандартних моделей, які в лінійці iPhone 16 пропонували дисплеї з частотою 60 Гц, викликавши критику користувачів. Але є нюанс: на відміну від "прошок", iPhone 17 і 17 Air не отримають технологію ProMotion.

Великий апгрейд камери. По-перше, всі чотири моделі iPhone 17 будуть оснащені 24-Мп фронтальною камерою, що вдвічі більше, ніж нинішня 12-Мп. По-друге, iPhone 17 Pro і Pro Max отримають 48-мегапіксельну телефотокамеру з 8-кратним оптичним зумом. Також Apple планує кардинально оновити додаток "Камера".

Значне збільшення потужності. Моделі Pro отримають 12 ГБ ОЗП, що є найбільшим обсягом для iPhone. Це більше, ніж в iPhone 16 Pro, і в тандемі з новим чипом A19 Pro має забезпечити кращу продуктивність, зокрема для функцій Apple Intelligence.

Раніше ЗМІ писали, що Apple планує підняти ціни на iPhone 17 на 50 доларів (~2000 грн). Перегляд цінника торкнеться всіх моделей прийдешньої лінійки, крім базової.

Весна 2026 року теж обіцяє бути дуже багатою на пристрої Apple. Варто чекати нового "бюджетного" iPhone 17e, перших MacBook c процесором M5 і оновлення базового iPad з iPad Air.

Вас також можуть зацікавити новини: