Apple представить мінімум 7 нових пристроїв наступного місяця – ось що нас чекає

Найбільший захід Купертіно цього року обіцяє оновлення сімейства iPhone, Apple Watch і, можливо, AirPods.

Apple перебуває менше ніж за місяць від свого найбільшого заходу в році, на якому ми чекаємо на оновлення лінійок iPhone, Apple Watch і AirPods.

Портал 9to5Mac зібрав усі чутки та інсайди про майбутні новинки Apple. Судячи з усього, наступного місяця компанія представить щонайменше 7 нових продуктів – і це не рахуючи iPhone 17.

Лінійка iPhone 17

Чутки вказують на те, що серія iPhone 17 стане серйозним оновленням, яке принесе великі зміни і додасть абсолютно нову модель. Ось деякі з основних особливостей кожної моделі iPhone (2025):

iPhone 17: збільшений до 6.3 дюйма дисплей із частотою оновлення 120 Гц, фронтальна камера 24 МП, новий фіолетовий колір – і багато іншого.

iPhone 17 Air: рекордно тонкий дизайн із 6,6-дюймовим дисплеєм, чипсетом A19 і однією камерою на задній панелі.

iPhone 17 Pro: оновлений дизайн блоку задньої камери, чипсет A19 Pro, фронтальна камера на 24 МП, телеоб'єктив на 48 МП.

iPhone 17 Pro Max: усі функції iPhone 17 Pro, а також більш товста конструкція для збільшення часу автономної роботи.

Apple Watch Series 11 і Ultra 3

Смарт-годинники Apple отримали доволі велике оновлення минулого року з ювілейними Watch Series 10. Цього року Apple Watch Series 11 буде більш скромним оновленням.

Більш швидкий чіпсет сімейства S для підвищення продуктивності та енергоефективності.

Новий модем з підтримкою 5G для більш швидкої передачі даних.

Той самий дизайн і розміри.

Apple також продовжує роботу над функціями моніторингу артеріального тиску для Apple Watch, але неясно, чи буде ця фішка готова до запуску цього року.

Також нові моделі Apple Watch 2025 року включатимуть оновлені версії Ultra 3 і SE 3-го покоління. Перші отримають виявлення тиску, найбільший екран серед усіх Apple Watch і автономні повідомлення без iPhone. А найдоступніший смарт-годинник від Apple стане ще дешевшим за рахунок переходу на пластик.

iOS 26, watchOS 26 та інші операційні системи

Apple докладно розповіла про нові функції в iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 і watchOS 26 під час конференції WWDC 2025 у червні. А на вересневій презентації стануть відомі дата релізу стабільних версій.

Інші новинки Apple

Очікується, що всі вищезгадані пристрої будуть анонсовані у вересні. Також у розробці в Apple знаходяться й інші продукти, які можуть бути анонсовані як у вересні, так і пізніше у 2025 році.

AirPods Pro 3: "вуха" оснастять новим фірмовим чипсетом H3, поліпшеним шумозаглушенням і розширеними функціями для здоров'я.

AirTag 2: смарт-мітка вийшла навесні 2021 року і відтоді жодного разу так і не оновлювалася. Головним нововведенням у новому поколінні стане збільшений діапазон пошуку.

Новий Apple TV 4K: швидший процесор, власний чип Wi-Fi і Bluetooth від Apple.

HomePod mini 2: чип від десятого покоління Apple Watch, підтримка Wi-Fi 6E.

M5 Apple Vision Pro: той самий шолом змішаної реальності, але з новим залізом

У розробці також перебувають нові MacBook на базі M5, проте раніше стало відомо, що компанія перенесла їх на початок 2026 року.

Презентація iPhone 17 та інших "яблучних" новинок очікується у вересні. За свіжою інформацією TechRadar, 9 числа. У продажу вони з'являться 19 числа.

