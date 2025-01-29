Невелика кількість користувачів iOS 18.3 зможуть випробувати месенджер, який працює через Starlink.

Apple секретно працювала зі SpaceX і T-Mobile, щоб ввести в нову iOS для iPhone функцію месенджера, який працює через супутниковий інтернет Starlink у місцях, де немає стільникового зв'язку.

Bloomberg повідомляє, що Apple тихо тестувала нові функції смартфонів, пов'язані зі Starlink, і випустила їх у реліз з оновленням iOS 18.3, яке вийшло 28 січня.

Новим функціоналом зараз може скористатися невелика кількість користувачів, яку T-Mobile вибрала для бета-тесту. На девайсах, які беруть участь у тестуванні, з'явиться перемикач між стільниковим і супутниковим зв'язком.

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Ілон Маск підтвердив розробку і повідомив, що Starlink на iPhone зараз зможе завантажувати зображення в середній якості, музику та аудіо-подкасти. У наступному оновленні інтернет "потягне" і відео, заявив Маск.

У 2022 році Apple вже запроваджувала фічі із супутниковим зв'язком: додаток Globalstar, за допомогою якого можна було викликати екстрену допомогу в місцях без зв'язку.

Як зазначає Bloomberg, для підключення до Globalstar користувачеві потрібно було спрямувати iPhone у небо, щоб він міг під'єднатися до супутника. Starlink же зможе з'єднуватися з пристроєм, навіть якщо він перебуває, наприклад, у кишені власника.

У майбутньому SpaceX і Apple хочуть ще більше розширити можливості Starlink і додати повноцінний мобільний інтернет, який працюватиме де завгодно.

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