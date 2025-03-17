Xiaomi замінила популярний бюджетник Redmi A4 апаратом нового покоління, який на поточний момент є найдоступнішою моделлю виробника і має всі шанси стати новим "народним" смартфоном.
Як повідомляє Gizmochina, у Бангладеш уже почалися продажі смартфона Redmi A5, який офіційно представлять 20 березня. Модель отримала великий дисплей, сучасний дизайн і камеру з ШІ-функціями.
Характеристики Xiaomi Redmi A5:
- Екран: 6,88', IPS LCD, роздільна здатність HD+, кадрова частота 120 Гц.
- Процесор: Unisoc T7250.
- Пам'ять: 4/6 гігабайт оперативної і 64/128 ГБ постійної з можливістю збільшення до 1 ТБ за допомогою microSD.
- Камери: з основним сенсором на 32 мегапікселів і підтримкою ШІ. Фронтальна камера отримала роздільну здатність 8 мегапікселів.
- Акумулятор: 5200 мАг з підтримкою зарядки на 18 Вт.
- Є бічний сканер відбитків пальців, роз'єм для навушників, задня панель із матового скла AG.
Для порівняння, попередник A4, що вийшов восени 2024 року, отримав акумулятор 5160 мАг, 4 ГБ оперативки в максимальній конфігурації і застарілий порт microUSB.
Базову модель Redmi A5 з 4/64 ГБ оцінили в $85 (~3600 грн), версія з 6/128 коштуватиме 100 доларів (~4200 грн). Новинка буде доступна у чотирьох відтінках: чорний, бежевий, синій і зелений.
Раніше Xiaomi випустила свій головний смартфон у році – 15 Ultra. У флагмана 6.73'' OLED 2K-екран, вологозахист IP68 і масивний перископ на 200 Мп. Конкуруватиме він зiPhone 16 Pro Max, Galaxy S25 Ultra, Huawei Pura 70 Pro+ та іншими топовими камерофонами.
У Xiaomi наполягають, що їхній новий флагман "перевершує" iPhone 16 Pro Max за якістю фотографій. Але свіжий звіт фахівців DxOMark свідчить про протилежне: у різних областях спостерігаються серйозні недоліки.