Це ультрадешевий Redmi нового покоління з екраном 120 Гц і камерою з підтримкою ШІ.

Xiaomi замінила популярний бюджетник Redmi A4 апаратом нового покоління, який на поточний момент є найдоступнішою моделлю виробника і має всі шанси стати новим "народним" смартфоном.

Як повідомляє Gizmochina, у Бангладеш уже почалися продажі смартфона Redmi A5, який офіційно представлять 20 березня. Модель отримала великий дисплей, сучасний дизайн і камеру з ШІ-функціями.

Характеристики Xiaomi Redmi A5:

Екран: 6,88', IPS LCD, роздільна здатність HD+, кадрова частота 120 Гц.

Процесор: Unisoc T7250.

Пам'ять: 4/6 гігабайт оперативної і 64/128 ГБ постійної з можливістю збільшення до 1 ТБ за допомогою microSD.

Камери: з основним сенсором на 32 мегапікселів і підтримкою ШІ. Фронтальна камера отримала роздільну здатність 8 мегапікселів.

Акумулятор: 5200 мАг з підтримкою зарядки на 18 Вт.

Є бічний сканер відбитків пальців, роз'єм для навушників, задня панель із матового скла AG.

Для порівняння, попередник A4, що вийшов восени 2024 року, отримав акумулятор 5160 мАг, 4 ГБ оперативки в максимальній конфігурації і застарілий порт microUSB.

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Базову модель Redmi A5 з 4/64 ГБ оцінили в $85 (~3600 грн), версія з 6/128 коштуватиме 100 доларів (~4200 грн). Новинка буде доступна у чотирьох відтінках: чорний, бежевий, синій і зелений.

Раніше Xiaomi випустила свій головний смартфон у році – 15 Ultra. У флагмана 6.73'' OLED 2K-екран, вологозахист IP68 і масивний перископ на 200 Мп. Конкуруватиме він зiPhone 16 Pro Max, Galaxy S25 Ultra, Huawei Pura 70 Pro+ та іншими топовими камерофонами.

У Xiaomi наполягають, що їхній новий флагман "перевершує" iPhone 16 Pro Max за якістю фотографій. Але свіжий звіт фахівців DxOMark свідчить про протилежне: у різних областях спостерігаються серйозні недоліки.

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