Пристрій з'єднується через Bluetooth, причому одночасно можна підключити кілька смартфонів.

Лінійка аксесуарів Xiaomi поповнилася Mijia Pocket Photo Printer 1S – це кишеньковий принтер, з яким ви зможете друкувати будь-які фотографії, де б ви не знаходилися.

Як передає GizmoChina, для роботи пристрою не потрібен Wi-Fi. Кишеньковий принтер з'єднується через Bluetooth, причому одночасно можна підключити кілька смартфонів. Розмір фото вийде 50х76 мм, друк одного знімка займе 45 секунд.

Фотопринтер підтримує "живі" знімки, дозволяючи пов'язувати з фотографіями записані тоді відео або аудіо, а також уміє міняти стиль рамки, додавати водяні знаки і застосовувати до фото фільтри – вибрати і налаштувати все можна в додатку Mi Home. Заряду вистачає на 25-30 карток.

Відео дня

Сам принтер коштує 399 юанів (близько 2200 грн). Він уже з'явився на деяких місцевих онлайн-майданчиках, а поява його на майданчику AliExpress це тільки питання часу. Разом з тим, фірмовий фотопапір Zink досить дорогий: 100 юанів (500 грн) за упаковку з 50 аркушів.

Раніше Xiaomi, слідом за Samsung і Google, анонсувала свою літню презентацію нових пристроїв. Вона відбудеться в п'ятницю, 19 липня, і на ній мають показати давно очікуваний гаджет.

Також у мережі з'явилася інформація, що компанія Xiaomi дозволить своїм користувачам відключати рекламні матеріали в системних додатках смартфона за допомогою однієї кнопки. Нову функцію виявили в бета-версії прошивки HyperOS.

Вас також можуть зацікавити новини: