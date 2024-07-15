Кишеньковий фотопринтер від Xiaomi з друком "живих фото" / фото Xiaomi

Лінійка аксесуарів Xiaomi поповнилася Mijia Pocket Photo Printer 1S – це кишеньковий принтер, з яким ви зможете друкувати будь-які фотографії, де б ви не знаходилися.

Як передає GizmoChina, для роботи пристрою не потрібен Wi-Fi. Кишеньковий принтер з'єднується через Bluetooth, причому одночасно можна підключити кілька смартфонів. Розмір фото вийде 50х76 мм, друк одного знімка займе 45 секунд.

Фотопринтер підтримує "живі" знімки, дозволяючи пов'язувати з фотографіями записані тоді відео або аудіо, а також уміє міняти стиль рамки, додавати водяні знаки і застосовувати до фото фільтри – вибрати і налаштувати все можна в додатку Mi Home. Заряду вистачає на 25-30 карток.

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Сам принтер коштує 399 юанів (близько 2200 грн). Він уже з'явився на деяких місцевих онлайн-майданчиках, а поява його на майданчику AliExpress це тільки питання часу. Разом з тим, фірмовий фотопапір Zink досить дорогий: 100 юанів (500 грн) за упаковку з 50 аркушів.

Фото Mijia Pocket Photo Printer 1S 15 липня 2024
Фото Mijia Pocket Photo Printer 1S 15 липня 2024
Фото Mijia Pocket Photo Printer 1S 15 липня 2024
Фото Mijia Pocket Photo Printer 1S 15 липня 2024

Раніше Xiaomi, слідом за Samsung і Google, анонсувала свою літню презентацію нових пристроїв. Вона відбудеться в п'ятницю, 19 липня, і на ній мають показати давно очікуваний гаджет.

Також у мережі з'явилася інформація, що компанія Xiaomi дозволить своїм користувачам відключати рекламні матеріали в системних додатках смартфона за допомогою однієї кнопки. Нову функцію виявили в бета-версії прошивки HyperOS.

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