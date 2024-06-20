Гаджет, що перетворює смартфон на професійну камеру, викликав фурор у мережі

Проєкт за кілька днів зібрав понад 150 000 доларів на краудфайдингу, хоча автори просили всього $10 тисяч.

На краундфандинговій платформі Kickstarter, де ентузіасти збирають гроші на свої проєкти, з'явився цікавий гаджет під назвою SwitchLens. Він приєднується до смартфона і робить з нього повноцінну камеру.

Сьогоднішні смартфони вже здатні видавати знімки високої якості, але вони все ж не зрівняються з повноцінною камерою мікро 4:3. Автори проєкту запевняють, що їхня розробка дасть змогу подолати розрив між мобільною та професійною фотографією.

На відміну від інших продуктів, які обіцяють наблизити смартфон до камери професійного рівня, SwitchLens має в арсеналі більш потужні об'єктиви M43 і 1-дюймовий сенсор Sony Type 1. Це дає змогу робити знімки з роздільною здатністю 5592 x 3710 пікселів у форматі RAW або JPG, а також знімати відео в 4K і 60 кадрів за секунду.

Аксесуар підключається до задньої частини iPhone з MagSafe або Android-смартфона з підтримкою Qi2. Після він встановлює бездротове з'єднання з фірмовим застосунком на смартфоні по Wi-Fi, даючи змогу використовувати екран смартфона для налаштування та кадрування.

Користувачі можуть вручну або автоматично обирати між налаштуваннями ISO від 100 до 12 800, встановлювати витримку від 10 секунд до 1/8000 секунди і баланс білого від 2600K до 8600K. Зображення зберігаються на SD-карті до 1.5 ТБ, на смартфоні або на обох девайсах одночасно.

Користувачі оцінили ідею стартапу – проєкт за кілька днів зібрав понад 150 000 доларів на Kickstarter, хоча автори просили всього $10 тисяч. Зараз мінімальна вартість $199, після етапу краудфандингу ціна підвищиться до $329. Доставка пристрою покупцям почнеться в листопаді.

За версією фахівців DxOMark, найкращим камерофоном на сьогодні є Huawei Pura70 Ultra. Пристрій підходить для всіх типів фотозйомки та умов освітлення, чи то на вулиці, чи то в приміщенні, чи то при слабкому освітленні. Що стосується iPhone 15 Pro, то він не потрапив навіть у топ-5.

Ймовірно, у зв'язку з цим, преміальні моделі iPhone 16 отримають ще більш професійні камери, ніж будь-коли. Інсайдери назвали 4 причини, чому варто дочекатися iPhone 16 Pro і не купувати iPhone 15 Pro.

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