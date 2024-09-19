Презентація і надходження в продаж відбудеться наступного тижня.

Бренд Redmi офіційно анонсував прем'єру нових смартфонів "народної" серії Note 14. Повноцінна презентація відбудеться наступного тижня, а поки нам показали дизайн і розкрили деякі характеристики.

На офіційному зображенні показано два смартфони із серії Redmi Note 12, але можна не сумніватися, що у виробництві перебуває ще більше моделей – Xiaomi відома тим, що випускає дуже різноманітні лінійки Redmi Note.

На зображенні в одного телефону камери захищені скляною панеллю, а в іншого вони мають яскраво виражені кільця. Компанія робить акцент на "новому рівні стійкості до падінь, водонепроникності та гарантії обслуговування" як основних аспектах нових телефонів.

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За попередніми даними, Redmi Note 14 стане найдоступнішим телефоном у лінійці. Він запропонує 1,5K AMOLED-дисплей, що є кроком вперед порівняно з панеллю FHD у попередника. Смартфон також буде оснащений потрійною камерою з основним датчиком 50 Мп.

Нагадаємо, лінійка Redmi Note 13 була представлена і вийшла в Китаї у вересні 2023 року, але на глобальному ринку вона з'явилася лише в січні 2024-го. Redmi Note – одна з найпопулярніших лінійок Xiaomi: за 10 років компанія продала в усьому світі близько 420 млн представників цієї серії.

Як повідомляв УНІАН, Xiaomi Redmi 13C став найпопулярнішим бюджетним смартфоном у світі в другому кварталі 2024 року. За ним слідують Samsung Galaxy A05 і Galaxy A15 – усі вони коштують дешевше $150.

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