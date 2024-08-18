iPhone 16 Pro і Pro Max вийдуть у чорному, білому, сірому і бронзовому. Останній має прийти на зміну Blue Titanium.

Авторитетний інсайдер Сонні Діксон виклав у мережу фотографію, на якій, як стверджується, показані iPhone 16 Pro у всіх чотирьох кольорах.

Попри ранні повідомлення про повернення популярного забарвлення "рожеве золото", на знімках показаний "бронзовий" iPhone 16 Pro. Він замінить "титановий синій", який вперше з'явився в iPhone 15 Pro.

Також на вибір покупцям залишаться стандартні варіанти – чорний, білий і натуральний титан.

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Що стосується базових iPhone 16 і iPhone 16 Plus, то вони будуть доступні в п'яти колірних рішеннях: чорний, білий, синій, зелений і рожевий. Сама палітра буде більш насиченою порівняно з актуальною серією, кажуть джерела.

Якщо в планах Apple нічого не зміниться, iPhone 16 будуть представлені в середині вересня. Bloomberg повідомляв, що від айфонів 2024 року не варто чекати багато чого: помітні зміни в Купертіно приберегли для 2025 року, коли дебютує ультратонка модель.

Разом з айфонами у вересні представлять нові Apple Watch, AirPods і, можливо, iPad з iPad mini. А вже навесні 2025 року вийде новий бюджетний iPhone SE, характеристики якого порадують навіть Android-юзерів.

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