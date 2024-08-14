Анонс нових смартфонів очікується в середині вересня.

Відомий високою точністю прогнозів під псевдонімом Anthony опублікував свіжі деталі про iPhone 16 / 16 Pro. Цього разу він розкрив ключові відмінності між базовим і преміальним смартфонами.

По-перше, розміри екранів iPhone 16 Pro і 16 Pro Max збільшать – з 6,1 до 6,3 і з 6,7 до 6,9 дюйма відповідно. Таким чином, у випадку з "Про Макс" ми отримаємо практично міні-планшет. Базові версії iPhone 16 і Plus збережуть звичні 6,1 і 6,7 дюйма.

По-друге, "прошка" нарешті зможе похвалитися поліпшеною ширококутною камерою із роздільною здатністю 48 мегапікселів і 5-кратним оптичним з 25-кратним цифровим зумом. Базовий iPhone 16 збереже камеру для панорамних знімків на 12 Мп.

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По-третє, Apple виправить один з найбільш критикованих недоліків айфонів і збільшить потужність дротової зарядки з 27 Вт до 40 Вт, а потужність MagSafe – з 15 до 20 Вт. Це нововведення теж буде ексклюзивом Pro моделей. Крім того, iPhone 16 матиме алюмінієвий корпус, а iPhone 16 Pro – титановий.

У ранніх повідомленнях йшлося про те, що топові iPhone 16 Pro також отримають найновішу і найпередовішу матрицю, зібрану за технологією М14 OLED. Тоді як базові моделі iPhone 16 і 16 Plus задовольнятимуться старішими панелями M12.

Якщо в планах Apple нічого не зміниться, серія iPhone 16 буде представлена в середині вересня. Bloomberg повідомляв, що від айфонів 2024 року не варто чекати революції: помітні зміни в Купертіно приберегли для 2025 року, коли дебютує ультратонка модель.

Але спочатку, навесні 2025 року, вийде новий бюджетний iPhone SE, який отримає дизайн у дусі iPhone 14 з OLED-дисплеєм і без кнопки "Додому". Інші очікувані функції включають сумісність з Apple Intelligence, порт USB-C і кнопка "Дія".

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