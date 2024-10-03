iPhone 16 Plus став найбільш автономним сучасним смартфоном: де конкуренти

Нагадаємо, що Apple називала новинки "найбільш автономними iPhone в історії".

Редакція ресурсу GSMArena оновила свій рейтинг смартфонів із найвищим показником автономності станом на жовтень 2024 року. І перше місце в ньому посів новенький iPhone 16 Plus.

При активному використанні смартфон протримався 18 годин і 49 хвилин. І це більш ніж на дві години довше, якщо порівнювати з торішнім iPhone 15 Plus. Досягти цього вдалося завдяки збільшенню місткості батареї з 4383мАг до 4674 мАг, а також підвищенню енергоефективності процесора.

Що стосується порівняння з іншими моделями iPhone 16, то найдорожчий смартфон Apple витримав 17 годин і 48 хвилин. Стандартний iPhone 16 протягнув 15 годин і 42 хвилини, а "найгірше" тримає заряд iPhone 16 Pro – 14 годин і 11 хвилин.

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Що стосується конкурентів від інших виробників, то їх iPhone 16 Plus буквально "знищив". Базовий Xiaomi 14 поступився айфону майже на 5 годин, витримавши 13 годин і 56 хвилини. Google Pixel 9 пропрацював 12 годин і 30 хвилин, а Galaxy S24+ відстав майже на 6 годин.

При складанні рейтингу автономності в GSMArena застосовують метод компанії SmartViser. Смартфони тестуються автоматично і без перерви, виконуючи чотири популярні сценарії: дзвінки, перегляд веб-сторінок, перегляд відео та геймінг. Нижче – топ смартфонів з найкращою автономністю за тестами GSMArena:

Нагадаємо, фахівці iFixit називали iPhone 16 найремонтопридатнішим айфоном в історії. Незважаючи на те, що iPhone 16 максимально схожий на iPhone 15, усередині криється чимало змін, націлених, зокрема, на поліпшення ремонтопридатності.

А ось камері iPhone 16 Pro Max не вдалося увійти до трійки найкращих у світі на думку DxOMark. Вище розташувалися пристрої Huawei, Google і Honor.

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