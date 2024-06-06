А ось рамки навколо дисплеїв, навпаки, звузяться.

У мережу виклали точну інформацію про габарити і розміри iPhone 16 Pro і 16 Pro Max майже за три місяці до анонсу. Як уже повідомлялося не раз, Apple змінить розмір екранів Pro-моделей – до 6,3 і 6,9 дюйма відповідно.

Разом з цим смартфони стануть довшими і ширшими за попередників, також збільшиться вага. А ось рамки навколо дисплеїв, навпаки, звузяться, повідомляє Wccftech.

Габарити iPhone 16 Pro:

Відео дня

Ширина - 71,45 мм

Висота - 149,6 мм

Товщина - 8,25 мм

Екран - 6,3 дюйма

Рамка екрана - 1,2 мм

Вага - 194 г

Габарити iPhone 15 Pro для порівняння:

Ширина - 70,60 мм

Висота - 146,6 мм

Товщина - 8,25 мм

Екран - 6,1 дюйма

Рамки екрана - 1,71 мм

Вага - 187 г

Габарити iPhone 16 Pro Max:

Ширина - 77,58 мм

Висота - 163,0 мм

Товщина - 8,26 мм

Екран - 6,9 дюйма

Рамки екрана - 1,15 мм

Вага - 225 г

Габарити iPhone 15 Pro Max для порівняння:

Ширина - 76,70 мм

Висота - 159,9 мм

Товщина - 8,25 мм

Екран - 6,7 дюйма

Рамки екрана - 1,55 мм

Вага - 221 г

Pro-моделі iPhone 16, окрім збільшених екранів, також повинні отримати помітний апгрейд камери, нову кнопку для управління камерою і дисплей з підвищеною яскравістю і антибілковим покриттям. А мінімальна планка обсягу накопичувачів в iPhone Pro 16 становитиме 256 гігабайтів.

Уже підтверджено, що презентація нових айфонів відбудеться у вересні, а наступного тижня Apple презентує iOS 18, в якій основна увага буде приділена функціям на базі ШІ. Щоправда, працюватимуть вони не на всіх iPhone.

Вас також можуть зацікавити новини: