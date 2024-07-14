У наступних чотирьох поколіннях Apple запланувала великий апгрейд камери.

Не секрет, що компанії, особливо такі, як Apple, розробляють або щонайменше планують смартфони на кілька поколінь вперед. Якраз така інформація потрапила в розпорядження відомого інсайдера Мін-Чі Куо. Він розповів, як змінюватимуться камери в iPhone аж до iPhone 19.

Якщо інформація підтвердиться, Apple проведе наступний план з розвитку камер в iPhone:

iPhone 16 Pro і iPhone 16 Pro Max отримають таку саму телекамеру з тетрапризмою і 5-кратним збільшенням, що й iPhone 15 Pro Max;

В iPhone 17-ї серії всі три задні камери будуть з роздільною здатністю 48 Мп, а телеоб'єктив оснастять поліпшеною оптикою зі значно збільшеною діафрагмою.

В iPhone 18-го модельного ряду жодних кардинальних апаратних змін не очікується;

В iPhone 19-ї серії, яка дебютує у 2027 році, на нас чекає серйозний апгрейд тетрапризмової камери в моделях Pro. Зміни будуть більш значущими, ніж те, що Apple реалізує в iPhone 17 і iPhone 18, говорить джерело.

Інсайдер заявляє, що Apple просуватиме iPhone 16 як "оптимальне рішення для мобільної фотографії". Заради цього виробник навіть встановить на правому торці всіх смартфонів 2024 року нову кнопку, яка керуватиме камерою.

Відео дня

А тим часом до презентації iPhone 16 року залишилося кілька місяців. У вересні власники актуальних айфонів також зможуть оновитися до iOS 18, яка принесе функції ШІ. Але працюватимуть вони на iPhone 15 Pro і новіше.

А на весну 2025 року Apple запланувала випуск нового бюджетного iPhone SE, на який чекає великий редизайн. Зокрема, на зміну застарілому 4,7 дюймовому IPS-дисплею прийде 6,1-дюймовий OLED-дисплей, а цінник збережеться на рівні $429.

Вас також можуть зацікавити новини: