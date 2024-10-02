Найімовірніше, пристрої представлять до кінця березня або в квітні.

Відомий інсайдер та оглядач видання Bloomberg Марк Гурман повідомив, що Apple готується до релізу нових iPhone SE та iPad Air. Обидві новинки представлять "на початку наступного року".

Бюджетну лінійку iPhone SE не оновлювали з 2022 року – тоді апгрейд вийшов мінорним. За словами інсайдера, нова версія отримає серйозний редизайн: її дизайн нагадуватиме iPhone 14, тобто розмір дисплея збільшиться з 4,7 до 6,1 дюйма, а застарілий IPS-екран замінить OLED-панель. А замість кнопки Touch ID встановлять сенсор Face ID.

Найімовірніше, телефон буде досить потужним, є ймовірність появи процесора A18 (такий самий мають базові моделі iPhone 16) та інтелектуальних фішок Apple Inteligence. Інші очікувані нововведення включають порт USB-C і кнопку "Дія".

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Що стосується нового iPad Air, то всі зміни будуть зосереджені на апаратній начинці, а зовнішніх відмінностей або не буде, або вони будуть мінімальними. Також компанія покаже оновлену клавіатуру Magic Keyboard для свіжих планшетів.

Точна дата весняної презентації Apple поки невідома. Найімовірніше пристрої з'являться десь наприкінці березня або квітні.

Раніше в мережі з'явилася інформація, що Apple готується представити новий "розумний" пристрій, який поєднуватиме в собі можливості iPad, Apple TV і HomePod. Випуск пристрою нібито теж відбудеться навесні 2025 року.

А поки ми чекаємо жовтневу презентацію Apple. Вона відбудеться в "найближчі тижні". Головною темою івенту стануть перші комп'ютери Mac на чипсетах M4, також мають оновити базовий iPad і iPad Mini.

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