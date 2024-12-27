Представлено дешевий складаний монітор-'книжку' з двома екранами (фото)

У новинки пара 15.6″ IPS-панелей з Full HD і піковою яскравістю 250 ніт.

Бренд Minisforum, який спеціалізується на складанні невеликих десктопних систем, випустив новий цікавий продукт. Йдеться про монітор MDSA156, звернули увагу в Tom's Hardware.

Монітор оснащується відразу двома 15.6″ IPS-панелями, які можна скласти як ноутбук, поставити горизонтально або вертикально. У комплекті також є підставка, що дозволяє повертати екрани на 315 градусів.

Також наголошується, що за бажання можна об'єднати три таких монітори в одну велику панель. З портів є 3,5 мм, HDMI і USB Type-C. Вбудовані динаміки додаються.

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Роздільна здатність кожного екрана становить 1920х1080 пікселів, заявляються кути огляду 178 градусів і яскравість 250 ніт. Частота оновлення стандартна – 60 Гц.

На сайті Minisforum монітор пропонується за ціною в $231 (близько 9000 грн).

Вибір монітора - це завжди непросто. А якщо вибір ігрового – то подвійно. УНІАН розповідав про найкращі ігрові монітори, які можна купити для ігрового ПК або консолі наприкінці 2024 року.

Як УНІАН уже писав, у 2025 році на ринку почнуть з'являтися смартфони з акумулятором 8000 мАг. Також є інформація, що 2025-й стане роком відродження компактних смартфонів.

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