Новинка позиціюється як наступник торішнього Redmi 13C і може похвалитися кількома "козирями".

Компанія Xiaomi представила на міжнародному ринку ультрабюджетний смартфон Redmi 14C. Разом з Poco C61 на сьогодні це найдоступніші мобільні пристрої в лінійці китайського виробника.

Пристрій відзначився 6,88-дюймовою панеллю з роздільною здатністю 1640 х 720 пікселів. Важливо, що дисплей отримав підтримку частоти оновлення картинки до 120 Гц. Виходить, що в цьому параметрі бюджетник Xiaomi випереджає iPhone 15, екран якого працює в 60 Гц.

Новинка також офіційно стала першим смартфоном на базі процесора MediaTek Helio G81 Ultra. На вибір доступні конфігурації з 4/6/8 ГБ ОЗП і 128 та 256 ГБ вбудованої пам'яті, яку можна розширити за допомогою карти microSD. На задній панелі розміщена основна камера на 50 Мп, заявлені портретний і нічний режими.

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Серед інших особливостей – батарея 5160 мАг із зарядкою до 18 Вт, бічний сканер відбитків пальців і роз'єм для навушників 3,5 мм. Ще, на відміну від торішнього Redmi 13C, смартфон отримав абсолютно новий дизайн, який, за словами компанії, пропонує "преміальний" зовнішній вигляд.

Ціни на Redmi 14С починаються від $119 (~4800 грн) за базову версію з 4 ГБ ОЗП та 128 ГБ вбудованої флеш-пам'яті. Найтоповіший варіант на 8/256 ГБ обійдеться в 160 доларів (~6600 грн).

Нагадаємо, наприкінці серпня компанія Xiaomi привезла в Європу бюджетний фітнес-браслет з рекордною автономністю (фото). Оглядачі називають Xiaomi Smart Band 9 найбільшим оновленням в історії популярного трекера.

А в жовтні очікується презентація серії Xiaomi 15 і реліз HyperOS 2.0. У мережі вже з'явилися списки функцій і смартфонів як основною торговою маркою, так і під брендами Redmi і Poco, які можна буде оновити.

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