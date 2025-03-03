Galaxy S25 Ultra поступився звичайному iPhone 16 у тесті камер / колаж УНІАН, фото Apple, TechRadar

Авторитетні фахівці з DxOMark оцінили можливості камери смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra. Результати розчарували – камера непогана, але не для пристрою за 1500 євро.

З рейтингом 146 балів актуальний флагман Samsung опинився на 24-му рядку рейтингу. Стверджується, що смартфон знімає навіть гірше, ніж Google Pixel 8 і базовий iPhone 16, і приблизно на одному рівні з iPhone 14 Pro Max і Motorola Edge 50 Ultra.

Фахівці похвалили Galaxy S25 Ultra за хорошу деталізацію під час зйомки зі збільшенням, особливо на великій відстані, точну експозицію навіть у темряві, хорошу деталізацію при яскравому світлі, контрольований шум і стабілізацію відео.

Відео дня

До недоліків віднесли нестабільне автофокусування в режимі відеозйомки, помітний шум, особливо на висококонтрастних і слабкоосвітлених фотографіях і випадкові збої активації в режимі боке. Також іноді виникають спотворення балансу білого, особливо при слабкому освітленні.

Ось приклади знімків у хорошій якості:

Фото DxOMark 03 березня 2025
Фото DxOMark 03 березня 2025
Фото DxOMark 03 березня 2025
Фото DxOMark 03 березня 2025
Фото DxOMark 03 березня 2025
Фото DxOMark 03 березня 2025

Рейтинг камерофонів DxOMark все ще очолює Huawei Pura 70 Ultra. Модель вийшла у квітні минулого року, апарат отримав 163 бали.

Найкращі камерофони на початок 2025 року за версією DxOMark

А ось у рейтингу екранів DxOMark новий флагман Samsung посів перше місце, випередивши всіх конкурентів, включно з iPhone 16, Pixel 9 і OnePlus 13.

Також під час тестів з'ясувалося, що Samsung Galaxy S25 Ultra вмикається швидше за iPhone 16 Pro Max і випереджає конкурента під час завантаження застосунків і в іграх.

Вас також можуть зацікавити новини: