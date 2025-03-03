З рейтингом 146 балів Galaxy S25 Ultra опинився на 24-му рядку рейтингу.

Авторитетні фахівці з DxOMark оцінили можливості камери смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra. Результати розчарували – камера непогана, але не для пристрою за 1500 євро.

З рейтингом 146 балів актуальний флагман Samsung опинився на 24-му рядку рейтингу. Стверджується, що смартфон знімає навіть гірше, ніж Google Pixel 8 і базовий iPhone 16, і приблизно на одному рівні з iPhone 14 Pro Max і Motorola Edge 50 Ultra.

Фахівці похвалили Galaxy S25 Ultra за хорошу деталізацію під час зйомки зі збільшенням, особливо на великій відстані, точну експозицію навіть у темряві, хорошу деталізацію при яскравому світлі, контрольований шум і стабілізацію відео.

Відео дня

До недоліків віднесли нестабільне автофокусування в режимі відеозйомки, помітний шум, особливо на висококонтрастних і слабкоосвітлених фотографіях і випадкові збої активації в режимі боке. Також іноді виникають спотворення балансу білого, особливо при слабкому освітленні.

Ось приклади знімків у хорошій якості:

Рейтинг камерофонів DxOMark все ще очолює Huawei Pura 70 Ultra. Модель вийшла у квітні минулого року, апарат отримав 163 бали.

А ось у рейтингу екранів DxOMark новий флагман Samsung посів перше місце, випередивши всіх конкурентів, включно з iPhone 16, Pixel 9 і OnePlus 13.

Також під час тестів з'ясувалося, що Samsung Galaxy S25 Ultra вмикається швидше за iPhone 16 Pro Max і випереджає конкурента під час завантаження застосунків і в іграх.

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