Несподівано, але компактні айфони з екраном 60 Гц подобаються користувачам більше за просунуті моделі.

Автори популярного бенчмарка AnTuTu опублікували свіжий рейтинг пристроїв під управлінням iOS, які (згідно з опитуваннями) користувачі техніки бренду люблять найбільше. Ці дані нам цікаві тим, що дають змогу з'ясувати ставлення людей до різних моделей iPhone.

Несподівано, але компактні айфони з екраном 60 Гц подобаються користувачам більше за просунуті моделі. Лідером симпатій став iPhone 12 mini, який отримав 95.99% захоплених відгуків. Цікаво, що у комерційному плані ця модель вважається однією з найбільш невдалих і фактично поховала лінійку Mini.

Ще один улюбленець користувачів – iPhone SE 2020, який посідає 8 місце в загальному рейтингу. Це чудовий варіант при обмеженому бюджеті з майже 94,95% позитивних відгуків. Дизайн у нього не найсучасніший, зате такий смартфон вільно вміщається в одній руці, а оновлення iOS виходитимуть ще пару років.

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iPhone 12 mini і iPhone SE 2 стали єдиними смартфонами, що потрапили в "народний" рейтинг AnTuTu. Безумовним же лідером є iPad Pro 2 з 10,5-дюймовим екраном. Це планшет 2017 року, за яким слідує iPad Air 4.

Новий iPhone Mini ми вже навряд чи колись побачимо, а ось на весну 2025 року Apple, як стверджують інсайдери, запланувала презентацію нового iPhone SE. Бюджетний айфон вийде в дизайні iPhone 14, тобто екран виросте з 4,7 до 6,1 дюйма, а цінник збережеться дешевше $500.

А тим часом до релізу нових смартфонів Apple залишилося менше тижня. Утім, як стверджує Марк Гурман з Bloomberg, від iPhone 16 не варто чекати революції: серйозні зміни в Купертіно приберегли для 2025 року, коли дебютує ультратонка модель.

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