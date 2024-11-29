Новий смартфон Redmi побив рекорд продажів компанії за першу добу

Судячи з усього новинки китайського вендора є загрозою для конкурентів, з огляду на їхнє потужне "залізо" та доволі доступну ціну.

У Китаї почалися продажі флагманської серії Xiaomi Redmi K80 з топовою "начинкою" і просунутими камерами. Виробник уже встиг відзвітувати про перші успіхи – обидві моделі отримали високий попит і показали найкращі стартові продажі в історії K-серії.

ЗМІ зазначають, що за добу було продано понад 660 000 смартфонів. Також в інтернеті публікують фото натовпу покупців, які вишикувалися за новинками. З огляду на обсяг продажів, можна думати, що такий ажіотаж у багатьох роздрібних магазинах Xiaomi.

За ціною 350 і 510 доларів відповідно в Китаї за варіант з 12 ГБ ОЗП і 256 ГБ сховища популярність Redmi K80 і Redmi K80 Pro є загрозою для конкурентів, з огляду на їхні флагманські характеристики і доступну ціну.

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У чому особливість Redmi K80 і K80 Pro