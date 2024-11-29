Новий смартфон Redmi побив рекорд продажів компанії за першу добу

У Китаї почалися продажі флагманської серії Xiaomi Redmi K80 з топовою "начинкою" і просунутими камерами. Виробник уже встиг відзвітувати про перші успіхи – обидві моделі отримали високий попит і показали найкращі стартові продажі в історії K-серії.
ЗМІ зазначають, що за добу було продано понад 660 000 смартфонів. Також в інтернеті публікують фото натовпу покупців, які вишикувалися за новинками. З огляду на обсяг продажів, можна думати, що такий ажіотаж у багатьох роздрібних магазинах Xiaomi.
За ціною 350 і 510 доларів відповідно в Китаї за варіант з 12 ГБ ОЗП і 256 ГБ сховища популярність Redmi K80 і Redmi K80 Pro є загрозою для конкурентів, з огляду на їхні флагманські характеристики і доступну ціну.
У чому особливість Redmi K80 і K80 Pro
Redmi K80 Pro став найдоступнішим смартфоном на базі Snapdragon 8 Elite. Він "видає божевільну продуктивність", може похвалитися камерами, як у Xiaomi 15, акумулятором 6000 мАг з підтримкою 120-ватної зарядки і захистом IP68/IP69. Ціна – від 510 доларів.
Redmi K80 дешевший – від 350 доларів. Ця модель теж отримала екран 2К і захист IP68/IP69, але процесор і камери простіше. Зате ємність акумулятора склала 6550 мАг.
Окрім звичайних Redmi K80 компанія представила лімітовану модель K80 Pro Champion Edition. Вона зроблена у співпраці з Lamborghini.
Слідом за релізом HyperOS 2 у Китаї компанія Xiaomi почала поширення фірмової оболонки на базі Android 15, на глобальному ринку – шукайте свій у списку.
Раніше цього місяця у Xiaomi вийшов новий смартфон дешевше 100 доларів. Йдеться про модель Redmi A4 5G з камерою 50 Мп і екраном 120 Гц.